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قرار عاجل.. دولة أوروبية توقف استخدام هذا اللقاح بعد ظهور آثار جانبية خطيرة

قرار عاجل.. دولة أوروبية توقف استخدام هذا اللقاح بعد ظهور آثار جانبية خطيرة
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تواصل- وكالات: 

قررت دولة أوربية تعليق استخدام لقاح “مودرنا” المضاد لفيروس كورونا، على فئات معينة بسبب ظهور آثار جانبية خطيرة ونادرة على من يتلقونه.

وحسب “رويترز”، أعلنت وكالة الصحة العامة بدولة السويد تعليق استخدام اللقاح للأشخاص الذين ولدوا عام 1991 وما بعده، مشيرة إلى أن قرارها جاء على خلفية تقارير تفيد بوجود آثار جانبية نادرة.

وأضافت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن “السبب هو إشارات إلى زيادة مخاطر الآثار الجانبية مثل التهاب عضلة القلب والتهاب التامور. ومع ذلك، فإن خطر الإصابة ضئيل للغاية”.

وفي وقت سابق، قال مسؤولو الصحة الكنديون إن البيانات تشير إلى أن حالات الإصابة النادرة بالتهاب القلب كانت أعلى نسبياً بعد تلقي لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 ، مقارنة بلقاح فايزر/بيونتيك.

وقالت هيئات التنظيم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، إنه ما زالت فوائد التطعيم للوقاية من فيروس كورونا تفوق المخاطر.

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