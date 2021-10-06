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«المياه الوطنية» تعلن عن إجراء جديد بشأن مستأجري المساكن

«المياه الوطنية» تعلن عن إجراء جديد بشأن مستأجري المساكن
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تواصل- فريق التحرير:

بعد أن دشنت “شركة المياه الوطنية” و “الوطنية للإسكان” – المشغل ومدير العمليات التجارية لبرنامج إيجار – اليوم، خدمة ربط عدادات المياه بعقود الإيجار الموثقة في الشبكة الإيجارية، قالت شركة المياه الوطنية إنه أصبح بإمكان المستأجر متابعة تفاصيل فواتيره كما يمكنه سداد قيمة الفواتير بنفسه.

وأضافت الشركة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، أنه بعد الربط مع شبكة إيجار أصبح بالإمكان نقل الذمة المالية لفواتير المياه إلى المستأجر.

وأضافت المياه الوطنية :”تشمل المرحلة الأولى المستأجر السعودي في الوحدة المستقلة بعداد منفصل”.

وكانت “المياه الوطنية” و “الوطنية للإسكان”، قالتا في بيان صحفي مشترك أن عملية الربط تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المؤجرين والمستأجرين من خلال الوسطاء العقاريين، وتسمح بشكل اختياري بنقل خدمات المياه من المؤجر إلى المستأجر وإصدار فاتورة المياه باسمه للوحدة العقارية، وتمكينه من سدادها بشكل مباشر دون العودة إلى المالك أو الوسيط خلال فترة العقد الإيجاري، حيث يشمل نطاق الخدمة المستأجرين السعوديين في جميع مدن المملكة.

ويهدف هذا التعاون بين شركة المياه الوطنية و الوطنية للإسكان إلى تمكين المستأجرين من إدارة خدمات المياه لمساكنهم، وتنظيم الاستهلاك، إضافة إلى التقليل من النزاعات المترتبة على الآلية السابقة في تحصيل الفواتير وسدادها عن طريق المؤجر أو الوسيط العقاري.

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