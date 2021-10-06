وزارة الداخلية تعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة

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نشر الموقع الرسمي للإدارة العامة للخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية، إعلانًا عن ظائف إدارية وصحية شاغرة “برنامج التشغيل الذاتي”، في جميع مناطق المملكة.

وجاءت الوظائف والتخصصات التي يطلبها كالتالي كما هو موضح على الموقع الرسمي للإدارة:

1- الوظائف الإدارية (الرياض):

– مدير التشغيل (ماجستير أو دكتوراه في تخصص إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– مدير موارد بشرية (ماجستير أو دكتوراه في تخصص الموارد البشرية أو إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

2- الوظائف الطبية (جازان):

– طبيب مقيم – طب وجراحة (بكالوريوس في التخصص مع خبرة سنة بعد الامتياز)

3- تعاقد مؤقت – لوكم (جميع مناطق المملكة):

– طبيب نائب (أطفال، نفسية، نساء وولادة) (إنهاء شهادة التدريب للزمالة السعودية – لا يُشترط الخبرة).

– طبيب مقيم طب وجراحة (بكالوريوس مع خبرة لا تقل سنة).

الطلبات:

1- للوظائف الطبية:

– السيرة الذاتية. صورة من المؤهلات العلمية (وثيقة التخرج وسنة الامتياز التخصصات الطبية).

– السجل الأكاديمي.

– صورة من إثبات الهوية.

– بطاقة التسجيل والتصنيف المهني (سارية المفعول) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– برنت مدد الأجور من التأمينات الاجتماعية والخبرات العملية (شهادات الخبرة).

2- للوظائف الإدارية:

– السيرة الذاتية.

– صورة من المؤهلات العلمية (وثيقة التخرج).

– السجل الأكاديمي.

– صورة من إثبات الهوية.

– برنت مدد الأجور من التأمينات الاجتماعية والخبرات العملية (شهادات الخبرة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/02/29هـ الموافق 2021/10/06م ولمدة أسبوعين من تاريخه.

التقديم:

وأشارت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: (اضغط هنــا).