الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزارة الداخلية تعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة

وزارة الداخلية تعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة
0

تواصل- فريق التحرير:

نشر الموقع الرسمي للإدارة العامة للخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية، إعلانًا عن ظائف إدارية وصحية شاغرة “برنامج التشغيل الذاتي”، في جميع مناطق المملكة.

وجاءت الوظائف والتخصصات التي يطلبها كالتالي كما هو موضح على الموقع الرسمي للإدارة:

1- الوظائف الإدارية (الرياض):

– مدير التشغيل (ماجستير أو دكتوراه في تخصص إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– مدير موارد بشرية (ماجستير أو دكتوراه في تخصص الموارد البشرية أو إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

2- الوظائف الطبية (جازان):

– طبيب مقيم – طب وجراحة (بكالوريوس في التخصص مع خبرة سنة بعد الامتياز)

3- تعاقد مؤقت – لوكم (جميع مناطق المملكة):

– طبيب نائب (أطفال، نفسية، نساء وولادة) (إنهاء شهادة التدريب للزمالة السعودية – لا يُشترط الخبرة).

– طبيب مقيم طب وجراحة (بكالوريوس مع خبرة لا تقل سنة).

الطلبات:

1- للوظائف الطبية:

– السيرة الذاتية. صورة من المؤهلات العلمية (وثيقة التخرج وسنة الامتياز التخصصات الطبية).

– السجل الأكاديمي.

– صورة من إثبات الهوية.

– بطاقة التسجيل والتصنيف المهني (سارية المفعول) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– برنت مدد الأجور من التأمينات الاجتماعية والخبرات العملية (شهادات الخبرة).

2- للوظائف الإدارية:

– السيرة الذاتية.

– صورة من المؤهلات العلمية (وثيقة التخرج).

– السجل الأكاديمي.

– صورة من إثبات الهوية.

– برنت مدد الأجور من التأمينات الاجتماعية والخبرات العملية (شهادات الخبرة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/02/29هـ الموافق 2021/10/06م ولمدة أسبوعين من تاريخه.

التقديم:

وأشارت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: (اضغط هنــا).

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن عن توفر وظيفة «فني قابلة نساء» لحاملي الدبلوم

«الصحة» تعلن عن توفر وظيفة «فني قابلة نساء» لحاملي الدبلوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى «التعدين العربية»

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى «التعدين العربية»

الداخلية: السماح لعدد من الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة

الداخلية: السماح لعدد من الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة

«شارك في خلية إرهابية» تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بالمنطقة الشرقية

«شارك في خلية إرهابية» تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بالمنطقة الشرقية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>