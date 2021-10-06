«الصحة» تعلن عن توفر وظيفة «فني قابلة نساء» لحاملي الدبلوم

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أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الدبلوم في تخصص (قابلة نساء).

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصص ابتداءً من يوم الخميس 1443/3/1هـ إلى الأربعاء 1443/3/14هـ، ولمدة أسبوعين عبربوابة التوظيف​ بالوزارة.

وأشارت إلى أن متطلبات التقديم كالتالي :

– وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

– شهادة (برنت) التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهن خبرات سابقة.