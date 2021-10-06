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شرطة الرياض تضبط مُخَالفين لنظام الإقامة.. نصب واحتيال

شرطة الرياض تضبط مُخَالفين لنظام الإقامة.. نصب واحتيال
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مخالفَين لنظام الإقامة لقيامهما بجرائم احتيال.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على مخالفَين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلادشية، في العقد الرابع من العمر، لقيامهما بجرائم احتيال.

وأشار إلى أن الجرائم تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية في أحد المجمعات التجارية، بإيهامهم بتقديم المساعدة واستغلالهم باستخدام بصمتهم في إصدار وتفعيل شرائح الاتصال بأسمائهم والمتاجرة بها.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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