بيان من جامعة طيبة بشأن توجيه عبارات غير لائقة من عضوة هيئة تدريس للطالبات

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت جامعة طيبة، اليوم الأربعاء، بياناً لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي منسوباً لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة، والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

وأكدت الجامعة رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثلها ولا منسوبيها، متعهدة باتخاذ كل الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر.

ودعت الجامعة جميع المنسوبين وغيرهم لاتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، مؤكدة حرصها على تطبيق كل الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ.