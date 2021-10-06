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دراسة تزف بشرى سارة بشأن تأثيرات لقاح «فايزر» على متحور «دلتا»

دراسة تزف بشرى سارة بشأن تأثيرات لقاح «فايزر» على متحور «دلتا»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة جديدة أن فاعلية لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا في الوقاية من الإصابة بأعراض خطيرة تستدعي دخول المستشفى، أو الوفاة، تصل إلى نسبة 90% ، وتستمر لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في مواجهة دلتا .

ووجدت الدراسة التي مولتها شركة “فايزر”، ونشرها موقع abc News، أنه عندما يتعلق الأمر بالوقاية من العدوى، فإن فعالية اللقاح تتضاءل بسرعة مع مرور الوقت، أي بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية، وتكون فعالة بنسبة 47% فقط في منع العدوى، بحسب العربية نت.

كما اعتبر باحثون أن السبب يكمن في تراجع فاعلية اللقاح مع الوقت، وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس.

ولفتت البيانات إلى أن فاعلية اللقاح ضد دلتا كانت 93% بعد الشهر الأول، ثم انخفضت إلى 53% بعد أربعة أشهر.

أما في مواجهة متحورات أخرى من فيروس كورونا، فانخفضت الفاعلية إلى 67% من 97%.\

من جانبه، قال د.سيمون وايلدز، اختصاصي الأمراض المعدية “ظلت فعالية اللقاح ضد المتغيرات الدلتا وغير الدلتا مرتفعة أثناء الدراسة، مما يشير إلى أن اللقاحات عملت بشكل جيد”.

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