محمد بن زايد يعلن خروج الإمارات من أزمة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

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أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خروج الإمارات من أزمة كورونا وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال الشيخ محمد في كلمة نشرت على حسابه بتطبيق إنستغرام، اليوم الأربعاء: “خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات”.

وتابع: “حياتنا لازم ترجع لوضعها الطبيعي يمكن عاداتنا تتغير بعض الشيء في عدد من الأمور مثل ظروف العمل أو التعليم أو حياتنا الخاصة”.

وأضاف: “تجاوزنا هذه الأزمة بتجارب دفعنا ضريبتها ولكن تعلمنا الكثير”.

كانت السلطات المعنية بمواجهة جائحة كورونا في الإمارات، قد سمحت الشهر الماضي بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.