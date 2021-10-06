من بينها فقدان الشهية.. أعراض تنذر بنقص الفوسفور في الجسم

تواصل – وكالات:

يتمتع الفوسفور بأهمية كبيرة لصحة العظام إلى جانب الكالسيوم، ويمكن الاستدلال على نقص الفوسفور في الجسم من خلال ملاحظة الأعراض التالية: التعب والإرهاق وفقدان الشهية وآلام العضلات وضعف المناعة وفقر الدم والشعور بوخز في اليدين والقدمين.

وذكرت الجمعية الألمانية للتغذية أن أسباب نقص الفوسفور في الجسم تتمثل في قصور الكلى الحاد وفقدان الشهية العصبي والشره المرضي ونقص فيتامين D، محذرة من أن نقص الفوسفور يمكن أن يكون له عواقب وخيمة تتمثل في ضعف العضلات واعتلال عضلة القلب وتشوه العظام.

وأشارت الجمعية إلى أن الجسم يحتاج إلى 700 ميلليجرام من الفوسفور يومياً، موضحة أن المصادر الغذائية للفوسفور تتمثل في الأسماك واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والحليب ومنتجات الحليب والبيض والمكسرات والحبوب والبقوليات.