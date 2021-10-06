مكافآت للمتفاعلين.. منصة جديدة بالأحساء لنقل النفايات المفروزة من المنازل

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كشف وكيل أمانة الأحساء للخدمات، فهد الزهراني، تفاصيل مشروع الأمانة في إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال ورفع النفايات المنزلية المفروزة من داخل المنازل.

وأضاف الزهراني، بحسب “الوطن” أن المنصة تشتمل على تطبيق إلكتروني، ويقوم مالك المنزل بتعبئة نموذج مخصص يتضمن الاسم والموقع وكمية النفايات وتصنيفها، ومن ثم يتم تحديد الوقت المناسب للوصول لنقل النفايات من المنزل.

وأوضح وكيل أمانة الأحساء أن متوسط حجم النفايات المنزلية والتجارية يتراوح بين 20 و25 طنًا يوميًا ويتم تحويلها إلى بالات، ومن ثم إعادة صناعتها مرة أخرى لتصبح رولات من الكرتون القابل للتصنيع مرة أخرى.

وأشار إلى أن التطبيق يمنح أصحاب تلك المنازل مزايا وتخفيضات من المتاجر والمقاهي والمطاعم المشاركة في تلك الخدمة ضمن برامج المسؤولية والمشاركة المجتمعية.