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رسالة مهمة من «المياه الوطنية» لعملائها.. ما علاقة انقطاع الواتساب؟

رسالة مهمة من «المياه الوطنية» لعملائها.. ما علاقة انقطاع الواتساب؟
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تواصل – فريق التحرير:

دعت شركة المياه الوطنية، عملائها للمحافظة على ترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال خدمة وضع الحد الاستهلاكي.

وقد قارنت الشركة عبر رسالة توعوية انقطاع المياه بالأزمة الأخيرة لتوقف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت : “حياتنا تأثرت بانقطاع الواتساب ومازلنا نعيش، لكن هل نقدر نكمل لو انقطعت المياه؟!”.

وأضافت : “دعونا نحافظ عليها بترشيد استخدامها من خلال خدمة وضع الحد الاستهلاكي”.

ويأتي هذا التشبيه الذي استخدمته شركة المياه الوطنية، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بسبب توقف تطبيقات التواصل الاجتماعي عالمياً، حيث شبهها البعض بأنها كالماء والهواء.

وأشاد مغردون بطريقة التعبير الذي استخدمته الشركة، لإيضاح مدى أهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، وبيان مدى أهميتها، مشيرة إلى أن الإنسان يستطيع العيش من دون وسائل تواصل، لكنه لا يستطيع العيش من دون نقطة مياه.

ويمكن تحميل تطبيق خدمة وضع الحد الاستهلاكي عبر الرابط التالي :هنا، حيث يمكن للعميل من خلال الخدمة وضع الحد الشهري المناسب من المياه، وتقوم الشركة بإرسال تنبيه للعميل إذا تجاوز هذا الحد.

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