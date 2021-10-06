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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الثالث عالميا.. «أرامكو» تزيح «جوجل» بقيمة سوقية تجاوزت تريليوني دولار

الثالث عالميا.. «أرامكو» تزيح «جوجل» بقيمة سوقية تجاوزت تريليوني دولار
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تواصل- فريق التحرير:

تقدمت شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، على شركة جوجل بنحو 1.783 تريليون دولار لتصبح ثالث أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد أن كانت رابعا.
وبحسب الاقتصادية فقد تجاوزت القيمة السوقية لأرامكو ، تريليوني دولار خلال تداولات اليوم في سوق الأسهم السعودية لتصل إلى 2.026 تريليون دولار أي ما يعادل 7.6 تريليون ريال.
ولم يبقَ أمام شركة “أرامكو بالقيمة السوقية سوى شركتي أبل بقيمة سوقية 2.333 تريليون دولار، ومايكروسوفت البالغ قيمتها 2.17 تريليون دولار.
يذكر أن ارتفاع سهم شركة أرامكو تزامن مع قفزة أسعار النفط متجاوزة 83 دولارا للبرميل.

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