الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المرور» يحذر المشاة من 4 مخالفات تصل غرامتها إلى «2000 ريال»

«المرور» يحذر المشاة من 4 مخالفات تصل غرامتها إلى «2000 ريال»
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة من مخالفات عبور المشاة التي تتوجب تطبيق العقوبة النظامية على المخالفين.

وشددت على أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة وفقاً لجدول المخالفات رقم 5 باللائحة التنفيذية، إذ يُعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.

كما حذرت من ارتكاب 3 مخالفات تتوجب الغرامة، وهي: عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم التقيد بإشارات المرور الضوئية، وتجاهل إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق.

وأوضحت أن هذه المخالفات توجب تغريم فاعلها بما يتراوح بين 100 إلى 150 ريالاً.

مواد ذات صلة

ضبط قائد مركبة متهور يلاحق سيارة أخرى بسرعة جنونية (فيديو)

ضبط قائد مركبة متهور يلاحق سيارة أخرى بسرعة جنونية (فيديو)

المرور يكشف مستجدات «حادث المدينة».. السائق في حالة «غير طبيعية»

المرور يكشف مستجدات «حادث المدينة».. السائق في حالة «غير طبيعية»

ضبط قائدي مركبات مارسوا التفحيط وارتكبوا مخالفات في أحد شوارع جازان (فيديو)

ضبط قائدي مركبات مارسوا التفحيط وارتكبوا مخالفات في أحد شوارع جازان (فيديو)

ضبط قائدة مركبة متهورة وإحالتها للهيئة العامة للمرور

ضبط قائدة مركبة متهورة وإحالتها للهيئة العامة للمرور

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>