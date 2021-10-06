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رغم صدور أحكام تنفيذ لصالحهم.. موظفو صحة الطائف: «مستحقاتنا حبيسة الأدراج»

رغم صدور أحكام تنفيذ لصالحهم.. موظفو صحة الطائف: «مستحقاتنا حبيسة الأدراج»
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تواصل – فريق التحرير:

قال موظفون في صحة الطائف إن الشؤون الصحية في المحافظة أوقفت تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لعدد منهم بصرف مستحقات ظلت حبيسة الأدراج.

ووفقاً لـ “عكاظ”، يأتي ذلك برغم تأكيدات «صحة الطائف» في وقت سابق أن الأحكام القضائية تشمل البنود المخصصة للرواتب، وهناك آلية للصرف لا تؤثر على صرف الرواتب للموظفين.

وأوضح الموظفون أنهم لم يصرفوا المستحقات برغم دخول العام إلى الربع الرابع ورغم صدور أحكام من ديوان المظالم ووعود سابقة من «الصحة» بالصرف في الربع الثاني.

من جانبه أوضح نائب المتحدث الرسمي لـ«صحة الطائف» وليد الثقفي أنه تم تسجيل جميع المعاملات في «النافذة» وفي انتظار دعم الوزارة للمبالغ ليتم الصرف.

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