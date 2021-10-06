الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

علامات على أظافرك تشير لإصابتك بمرض خطير.. احذرها

علامات على أظافرك تشير لإصابتك بمرض خطير.. احذرها
0

تواصل – فريق التحرير:

يعد سرطان الجلد هو أحد أكثر أنواع السرطانات فتكًا، وهو الشكل الأسرع نموًا للمرض، لكن عندما يتم تشخيصه مبكرًا، يكون العلاج بسيطا.

وتظهر العلامات الأكثر شيوعًا عادةً على سطح الجلد، في شكل شامة أو قرحة، ويمكن أن تكون موجودة في الأظافر، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، بحسب ما ذكر موقع express.

وتشجع الأكاديمية الناس ليس فقط على فحص بشرتهم ولكن أيضًا على أظافرهم بحثًا عن علامات السرطان، فيمكن أن يتطور الورم الميلاني تحت وحول أظافر اليدين والقدمين.

وغالبًا ما يظهر على الإبهام أو إصبع القدم الكبير ليدك أو قدمك المهيمنة، وتشمل علاماته حول الأظافر خط بني أو أسود أسفل الظفر، أو نتوء أو عقدة تحت الظفر، أو جلد داكن حول الظفر، أو ظفر يرفع ويسحب بعيدًا عن فراش الظفر، أو انقسام أسفل الظفر منتصف الظفر.

ويصبح الورم الميلاني أكثر شيوعًا مع تقدم العمر ويمكن علاجه بدرجة كبيرة إذا تم اكتشافه مبكرًا، كما أنه غالبًا ما يُشار إلى التغييرات الأخرى في الجلد، مثل الطفح الجلدي أو الدمامل أو الاحمرار، كعلامات شائعة للحالة.

مواد ذات صلة

4 أسباب رئيسية تمنعك من خسارة الوزن.. إليك طرق الوقاية

4 أسباب رئيسية تمنعك من خسارة الوزن.. إليك طرق الوقاية

طبيب يوضح مدى خطورة «تسمير البشرة» عبر التعرض لأشعة الشمس (فيديو)

طبيب يوضح مدى خطورة «تسمير البشرة» عبر التعرض لأشعة الشمس (فيديو)

خبراء يكشفون عن 3 أعراض قد تكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الفم

خبراء يكشفون عن 3 أعراض قد تكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الفم

«مكافحة المخدرات»: 6 علامات تعد مؤشراً على التعاطي والإدمان

«مكافحة المخدرات»: 6 علامات تعد مؤشراً على التعاطي والإدمان

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة