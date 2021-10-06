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ربط إلكتروني بين «الزراعة» و«الموارد البشرية» للتحقق من بيانات العاملين

ربط إلكتروني بين «الزراعة» و«الموارد البشرية» للتحقق من بيانات العاملين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إتمام الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف التحقق من بيانات العاملين لأصحاب الأنشطة الزراعية.

وأكدت «الزراعة»، عبر حسابها على «تويتر»، أن هذا الربط له العديد من المميزات؛ حيث يوفر الوقت والجهد للمستفيد، ويسهل الوصول للخدمات الإلكترونية، إضافة إلى التحقق من البيانات بشكل آمن.

وكانت الوزارة قد بينّت في وقت سابق، متطلبات واشتراطات تسجيل المواطنين الراغبين في برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف).

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف) عبارة عن حزمة متكاملة لدعم المنتجات الزراعية في مختلف مناطق المملكة.

وأضافت أن برنامج ريف يتمثل في دعم المحاصيل البعلية كالقمح والذرة الرفيع والبن العربي والنباتات العطرية (الورود)، إضافة إلى الإنتاج السمكي والفواكه شبه الاستوائية كالرمان والتين والعنب وكذلك النحل والعسل والإنتاج الحيواني والقيمة المضافة للحيازات الصغيرة والمنتجات الريفية.

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