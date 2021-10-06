هل سرقها هولاكو من بغداد؟.. اكتشاف 48 ألف مخطوطة تاريخية بمكتبة سرية في «التبت»

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع الواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لمكتبة سرية تم اكتشافها، والتي تضم آلاف الكتب في التبت.

وبحسب ما تم تداوله فقد تم العثور على مكتبة في التبت تحتوي على 84000 مخطوطة (كتاب) سرية، بما في ذلك تاريخ البشرية لأكثر من 1000 عام.

وربما يعد الاكتشاف أكبر مكتبة في العالم في تاريخ الكوكب البعيد، حيث تم اكتشافه خلف جدار ضخم. يبلغ طوله 75مترا وارتفاعه 15مترا.

وتساءل البعض هل هذه الكنوز سرقها هولاكو نعرف أنه أحرق المكتبات ورمى الكتب في دجلة حتى تحول دجلة للأسود من لون الحبر.. لكن يبدو أنه سرق أفضل المخطوطات العباسية وأكثرها قيمة علمية.