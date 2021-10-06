استشاري يحذر من الاستخدام الخاطئ لسماعات البلوتوث.. مليار شخص يعانون مشاكل بالسمع (فيديو)

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حذر استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور ياسر البلوي، من الاستخدام الخاطئ لسماعات الأذن.

وقال البلوي عبر مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن منظمة الصحة العالمية توقعت أن يعاني نحو مليار شخص مشاكل في السمع مستقبلاً؛ بسبب الاستخدام الخاطئ لسماعات البلوتوث.

وأوضح البلوي، أن استخدام السماعات لفترات طويلة يؤثر بشكل سلبي على السمع.

وأشار إلى أن الضعف السمعي الحسي لدى الأشخاص يحدث نتيجة التعرض للأصوات العالية، لافتاً إلى أنه كلما ارتفع الصوت وطالت المدة، زاد التأثير على مستوى السمع.