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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ظهر في مقطع فيديو.. تحديد هوية شخص ارتكب عدة مخالفات بالقصيم

ظهر في مقطع فيديو.. تحديد هوية شخص ارتكب عدة مخالفات بالقصيم
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تواصل- واس:

تمكنت الجهات الأمنية بالقصيم من تحديد هوية مواطن في العقد الثاني من العمر، ظهر في مقطع فيديو، ارتكب عدة مخالفات مرورية.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أن المخالفات تمثلت في قيادة المركبة من دون لوحات والسير بها بتهور وسرعة عالية، وتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، في أحد الطرق العامة بمدينة بريدة، إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إحضاره وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.
وأكد أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفاً لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

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