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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى «التعدين العربية»

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى «التعدين العربية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، وطريف.

وأوضحت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي/ خدمات العملاء الفنية.
– محاسب/ الإدارة المالية.
– محاسب رئيسي/الإدارة المالية.
– مدير الاستدامة.
– مهندس رئيسي/ كهرباء.
– أخصائي أول سلامة العمليات.
– مشرف التخطيط.
– جيولوجي منجم.
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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