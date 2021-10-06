طفل 6 سنوات يعثر على اكتشاف نادر عمره 12 ألف عام.. التفاصيل كاملة

تواصل – وكالات :

اكتشف طفل يبلغ من العمر ست سنوات سنا متحجرة لحيوان مستودون، وهو حيوان ثديي قديم يعيش في أمريكا الشمالية والوسطى ومات خلال العصر الجليدي الأخير، منذ نحو 11 ألف عام.

واكتشف جوليان غانيون البالغ من العمر ستة أعوام هذا الاكتشاف أثناء النزهة مع أسرته في محمية ديناصور هيل الطبيعية في روتشستر هيلز بولاية ميشيغان، حسبما أفادت WDIV.

وقال غانيون للصحيفة: “شعرت بشيء ما على قدمي وأمسكت به، وبدا الأمر أشبه بالسن”.

ويبلغ حجم الأحفورة حجم اليد البشرية تقريبا، وأكد العلماء في جامعة ميشيغان أنها تنتمي إلى حيوان مستودون (صناجة) أمريكي.

وتحتوي محمية الغابات التي تبلغ مساحتها 16 فدانا على عدد من المسارات للأطفال وغيرهم من الزوار للمشي والاستكشاف.