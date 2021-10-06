الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الغذاء والدواء تكشف حقيقة فوائد إضافة حمض الفوليك لشامبو الشعر

الغذاء والدواء تكشف حقيقة فوائد إضافة حمض الفوليك لشامبو الشعر
0

تواصل – فريق التحرير:

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما تم تداوله بشأن طحن أقراص حمض الفوليك وإضافتها لعبوة كاملة من الشامبو واستخدامها بشكل يومي مفيد للشعر من حيث الكثافة وتنشيط البوصيلات ومنع الشيب وإعطاء اللمعان.

وأوضحت الهيئة أنه لا يمكن ضمان سلامة المنتج في حال تم خلطه مع مواد كيمائية أو مستحضرات دوائية دون الأخذ بالاعتبار حسابات السمية والتغيرات الحمضية التي تؤثر على بيئة البكتيريا الموجودة بالشعر، بالإضافة إلى أن ممارسة خلط المواد الكيميائية أو المستحضرات الدوائية مع منتجات التجميل يجبان تتم عن طريق منشأة مرخصة وبنسب محددة.

وأكدت أن نشر طرق خلط وتصنيع المنتج التجميلي في وسائل الإعلام بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، يعد مخالفاً لاشتراطات نظام منتجات التجميل الذي يحصر هذا النشاط على المنشآت المؤهلة والتي تم إدراجها كمصانع أو مستودعات مستوفية لشروط الادراج.

الصورة

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تكشف طريقة معرفة صلاحية المنتجات وتاريخ الانتهاء

«الغذاء والدواء» تكشف طريقة معرفة صلاحية المنتجات وتاريخ الانتهاء

«الغذاء والدواء» تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي

«الغذاء والدواء» تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي

«الغذاء والدواء» تحذّر من منتجات تجميل تحتوي نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ

«الغذاء والدواء» تحذّر من منتجات تجميل تحتوي نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ

توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن سلامة «القهوة» بالتقرير السنوي

توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن سلامة «القهوة» بالتقرير السنوي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>