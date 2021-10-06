الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات الطقس.. أمطار رعدية وغبار يحد من الرؤية وأجواء حارة

توقعات الطقس.. أمطار رعدية وغبار يحد من الرؤية وأجواء حارة
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة)، ومناطق (جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة) .

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

توقعات الحصيني

وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق، كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي واليمن خاصة المرتفعات، ورياح متوسطة السرعة بين القصيم وحائل و أجزاء من وسط وجنوب الغربية.

درجات الحرارة

مواد ذات صلة

الأرصاد: استمرار تأثير الحالة المدارية على بعض مناطق المملكة من الأربعاء إلى الجمعة

الأرصاد: استمرار تأثير الحالة المدارية على بعض مناطق المملكة من الأربعاء إلى الجمعة

تنبيه مهم من الدفاع المدني لأهالي مكة بشأن هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة

تنبيه مهم من الدفاع المدني لأهالي مكة بشأن هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة

بعد الأحساء.. الطائف ترفع الطواريء تحسبا لتأثر المملكة بالحالة المدارية في بحر عمان

بعد الأحساء.. الطائف ترفع الطواريء تحسبا لتأثر المملكة بالحالة المدارية في بحر عمان

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وجريان السيول

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وجريان السيول

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>