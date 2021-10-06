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«شاهين» في طريقه لليمن والأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا

«شاهين» في طريقه لليمن والأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا
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تواصل- وكالات:

حذر مركز التوقعات الجوية والإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد اليمنية، من تأثيرات غير مباشرة لإعصار شاهين على البلاد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار وعواصف رعدية.

وقال المركز- ومقره في عدن- ، إنه “بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العُمانية، يتوقع تأثر اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلفها الإعصار، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على عموم البلاد”.

وأفاد بأن “التوقعات تشير إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء والضالع وسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوباً حتى صعدة شمالاً”.

وأضاف أن “من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت ثم على محافظات شبوة، مأرب والجوف”.

وذكر المركز، أن “أمطارا متوسطة متوقعة تشتد أحيانا، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، بينما يبدأ التأثير على محافظتي أبين وعدن من يوم الخميس، فيما سيشهد أرخبيل سقطرى أجواء غائمة وأمطاراً متوسطة تشمل غالبية الأرخبيل”.

وحذر من “التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها”، داعيا إلى “عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء، واللوحات الإعلانية والأشجار، وإغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية والأمطار”.

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