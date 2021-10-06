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تحذير مفاجئ من «الصحة العالمية»: لن يُقضى على كورونا لهذا السبب

تحذير مفاجئ من «الصحة العالمية»: لن يُقضى على كورونا لهذا السبب
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تواصل- وكالات:

أطلقت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا عاجلًا لجميع دول العالم بشأن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العالم “لم يتخط مرحلة الخطر”، على الرّغم من اعتقاد كثر أن الأمر شارف على الانتهاء.

وقالت ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد-19، إن 3,1 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة بها الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، علماً بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير.

وأضافت كيركوف خلال مؤتمر مباشر عبر قنوات منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي “الوضع لا يزال ديناميكيا للغاية. إنه ديناميكي لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس”، وشدّدت على أنّ كوفيد-19 لن يُقضى عليه والسبب في ذلك الطريقة التي تعامل فيها العالم مع الأزمة.

وتابعت “لم نتخطّ مرحلة الخطر. لا نزال إلى حدّ بعيد في وسط هذه الجائحة. لكن أين تحديداً، نحن لسنا متأكّدين بعد، لأنّنا بصراحة لا نستخدم ما لدينا حالياً من وسائل لكي تجعلنا قريبين من النهاية”.

وقالت فان كيركوف “ما يصعب عليّ فهمه هو أنّ وحدات العناية المشدّدة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرّغم من ذلك الناس في الشوارع يتصرّفون وكان الأمر انتهى تماماً”، لافتة إلى أن المتوفين مؤخّراً من جراء فيروس كورونا غالبيتهم غير ملقّحين.

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