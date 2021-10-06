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سقوط طائرة عسكرية في دولة عربية ومصرع جميع ركابها

سقوط طائرة عسكرية في دولة عربية ومصرع جميع ركابها
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تواصل- وكالات: 

سقطت طائرة عسكرية في منطقة “الحامة” بمحافظة قابس التونسية، مساء الثلاثاء، أثناء تنفيذ تمرين ليلي ما ادى إلى مصرع كل من كان على متنها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المروحية العسكرية سقطت أثناء تنفيذ تمرين ليلي، مشيراً إلى أن لجنة فنية تحقق في أسباب سقوطها.

إلى ذلك، لم تنشر وزارة الدفاع حتى الآن أي صور من موقع الحادث، كما لم يتم الإعلان عن هوية الضحايا ورتبهم العسكرية.

وحوادث سقوط الطائرات العسكرية في تونس تعد نادرة للغاية، حيث يعود آخر حادث قبل عام، عندما لقي عسكري حتفه إثر سقوط طائرة حربية كان يقودها، في مهمة عملياتية في منطقة رمادة أقصى الجنوب التونسي.

 

 

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