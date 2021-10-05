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مفارقة غريبة.. الكشف عن آخر ما فعله الرسام المسئ للنبيﷺ قبل مصرعه

مفارقة غريبة.. الكشف عن آخر ما فعله الرسام المسئ للنبيﷺ قبل مصرعه
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تواصل – وكالات:

لا تزال أصداء الحادثة التي أدت إلى مصرع رسام الكاريكاتير السويدي المسئ للرسول – صلى الله عليه وسلم- تأخذ حيزًا من اهتمامات الجميع فيما يتعلق بطريقة وفاته المروعة وتفحم جثته رفقة اثنين من أفراد الشرطة كانوا يقومون بعملية حراسته.

وفي آخر تطورات الأحداث كشفت صحيفة “Expressen السويدية بأن لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اختبر في اليوم السابق لمصرعه جهازا خاصا يحاكي حوادث السيارات.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن صديق فيلكس الذي صوره وهو يختبر الجهاز قوله “اليوم عندما أراجع هذه اللقطات، أشعر بشيء غريب”.

وجرى الحادث المروري الذي أدى إلى مصرع فيلكس إثر اصطدام سيارة الرسام وحارسيه بشاحنة على الطريق “إي 4” بمدينة ماركارد السويدية.

واستبعد متحدث باسم الشرطة السويدية الرواية القائلة بأن الحادث الذي وقع مع رسام الكاريكاتير لارش فيلكس قد يكون نتيجة نوايا شريرة مبيتة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة السويدية بأن القضية أحيلت إلى إدارة خاصة بمكتب المدعي العام بسبب مقتل ضابطي شرطة في الحادث المروري.

وجرى الحادث المروري إثر اصطدام سيارة الرسام وحارسيه بشاحنة على الطريق “إي 4” بمدينة ماركارد السويدية.

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