«الجنيد» يوضح أفضل طريقة لنقل «الواتساب» والتطبيقات من الهاتف القديم للجديد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سمير الجنيد، أفضل طريقة فعالة لنقل واتساب وأي تطبيق من هاتف لآخر بدون فقدان الصور أو الفيديو الموجودة في التطبيق.

وقال الجنيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه يتم أولا الدخول على موقع imobie ومن القائمة نختار تنزيل تطبيق apptrans.

وبعد تحميل تطبيق apptrans قم بتشغيله، ثم نقوم بتوصيل الجوال القديم ثم الجوال الجديد بجهاز الكمبيوتر في نفس الوقت، ثم نقوم بتحديد التطبيق وليكن “الواتساب” المراد نسخه، حيث يتم نسخ التطبيق بجميع الرسائل والصور والفيديوهات، حتى آخر محادثة يتم نقلها.