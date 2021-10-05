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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الأمير عبدالعزيز بن سلمان يكشف أمرًا لأول مرة: مرضعتي مصرية «نوبية»

الأمير عبدالعزيز بن سلمان يكشف أمرًا لأول مرة: مرضعتي مصرية «نوبية»
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تواصل- فريق التحرير:

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز وزير الطاقة، إن له ارتباطات كبيرة بالمصريين والمصريات ممن عاش معهم، مشيرًا إلى أنه كانت له مرضعة مصرية نوبية من أسوان.

وقال الأمير عبدالعزيز خلال كلمته بحفل توقيع المملكة ومصر، بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي: “أقر هنا أن لي مرضعة مصرية من أسوان «نوبية»، ولذلك أشعر أن بمزيجي الشخصي جزء من مصر”.

وأوضح وزير الطاقة ، أن المملكة ومصر جانب واحد ودولة واحدة والأحلام والتطلعات واحدة والتاريخ واحد والمستهدفات واحدة، وأنه يجرى السعي لتنفيذها وفقا لقيادات الدولتين الفاعلة القادرة المتمكنة، والتي تحول الواقع لإنجازات محسوسة وملموسة، مشددا على أن أي عمل ثنائي مشترك سيتم إنجازه مهما بلغت التحديات والصعاب، ويجب ألا نقلل من القدرات والتجارب والخبرات للدولتين.

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