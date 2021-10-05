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استشاري يحذر من ادعاءات غسيل القولون والكبد.. اجتهادات شخصية وتجارية

استشاري يحذر من ادعاءات غسيل القولون والكبد.. اجتهادات شخصية وتجارية
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. خالد الحصيني استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد من ادعاءات البعض غير المتخصصين بشأن غسيل الكبد والقولون.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إن ما يتم الترويج له في هذا الشأن ليس له أي دليل علمي وتعتبر اجتهادات شخصية وتجارية خاطئة، والمصيبة إذا صدرت من ممارس صحي.

وتجدر الإشارة إلى هناك عدة أضرار مرتبطة بإجراء غسيل القولون، وهنا نذكر بعض هذه الأضرار المحتملة :

  • حدوث تشنجات في الأمعاء.
  • المعاناة من الغثيان والتقيؤ.
  • الإصابة بالجفاف أو أحد أعراضه كالدوار.
  • الإصابة بالتهابات بكتيرية
  • اختلال توازن العناصر المهمة في الجسم.
  • وصول الخطر إلى فشل كلوي.

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