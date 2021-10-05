«النيابة العامة» تحذر: السجن ومليون ريال عقوبة هذه الجريمة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، من تشغيل المتسلل إلى المملكة، حيث ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم، عقوبات هذه الجريمة، حيث تصل إلى السجن من (5) سنوات إلى (15) سنة، وغرامة مليون ريال.

كما تشمل العقوبة ، مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.