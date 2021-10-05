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أولها إلغاء التباعد بين المصلين.. 8 إجراءات جديدة بالمساجد بدولة خليجية

أولها إلغاء التباعد بين المصلين.. 8 إجراءات جديدة بالمساجد بدولة خليجية
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تواصل – فريق التحرير:

في خطوات جديدة، حول إجراءات ضد فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمساجد والجوامع للمستوى الأخضر.

يأتي ذلك وفق الضوابط والشروط الصحية التي تمكن المصلين من أداء عباداتهم وصلاتهم بطريقة سهلة.

وتشمل الإجراءات الجديدة الخطوات التالية:

1- إلغاء اشتراط ترك صف بين كل صفين.

2- تقليل المسافة من مترين إلى متر واحد بين كل مصلٍ والآخر.

3- السماح بتوفير المصاحف أو الكتب المطبوعة في المساجد والجوامع وينصح بالقراءة من الأجهزة الشخصية.

4- ترك الخيار للمصلين بالصلاة بسجادة خاصة، مع التشديد على الالتزام بلبس الكمام طوال الوقت ولا يسمح بدخول المسجد بدونها.

5- اقتصار الصلاة في داخل المسجد والجوامع للمطعمين البالغين 12 عاماً فما فوق فقط.

6- السماح بالصلاة في الساحات الخارجية مسموح للجميع.

7- السماح بالأنشطة المصاحبة في المساجد والجوامع (حلقات التحفيظ – الدروس العلمية – الأنشطة الدعوية لغير المسلمين وغيرها).

8- السماح للمصلين بالمكوث في المسجد قبل وبعد الصلوات لقراءة القرآن أو الاعتكاف مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات.

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