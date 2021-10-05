الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل اقترب موعد التخلي عن الكمامة؟ الصحة تُجيب

هل اقترب موعد التخلي عن الكمامة؟ الصحة تُجيب
0

تواصل- فريق التحرير: 

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد عبدالعالي، على ضرورة الحصول على جرعتين لاستكمال عملية تحصين الفرد والمجتمع من وباء فيروس كورونا.

ورد “عبدالعالي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الشارع السعودي، على قناة “السعودية”، على سؤال حول قرب استغناء من حصلوا على جرعتين عن بعض الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الكمامة في الأماكن العامة، أشار إلى أن الجائحة مستمرة ولم يخرج منها العالم لذلك استمرار بعض الإجراءات الوقائية، ومنها استمرار بقاء الكمامة أمر مهم، نظرًا لأن هناك أفرادًا في المجتمع لم يتلقوا اللقاح حتى الآن إضافة إلى وجود فئات مستثناة من أخذ اللقاح لذلك سلامة الأفراد والمجتمع مهمة.

وأضاف أنه كانت هناك دراسة تقول إن الجرعة من اللقاح لها مفعول ومناعة جيدة لكن بعد ظهور المتحورات وأبرزها دلتا الدراسات أكدت أنه لا يمكن الوصول إلى مستويات مناعة ممتازة إلا بتحقيق الجرعتين لكي تكون الحصانة كافية ومستكملة.

 

مواد ذات صلة

«الصحة» تكشف الإصابات الجديدة بكورونا ونسب المحصنين بحسب المناطق

«الصحة» تكشف الإصابات الجديدة بكورونا ونسب المحصنين بحسب المناطق

مشهد صادم.. يبحثون عن فتات اللحم وسط أكوام العظام وبقايا جثث الحيوانات

مشهد صادم.. يبحثون عن فتات اللحم وسط أكوام العظام وبقايا جثث الحيوانات

«صفر إصابات».. الشؤون الإسلامية تكشف سبب عدم غلق أي مسجد خلال الأيام الماضية

«صفر إصابات».. الشؤون الإسلامية تكشف سبب عدم غلق أي مسجد خلال الأيام الماضية

الصحة تكشف أعلى مناطق المملكة تحصيناً ضد كورونا

الصحة تكشف أعلى مناطق المملكة تحصيناً ضد كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>