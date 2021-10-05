السيارات خطر على الكوكب.. مناصرون للبيئة يقطعون الطريق  أمام سيارة إسعاف بلندن  (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

في مواقف متناقضة في العاصمة البريطانية لندن، قام عدد من مناصري البيئة بقطع الطريق، أما سيارة إسعاف بداخلها سيدة مريضة ، حيث طلبت منهم ابنتها وهي تبكي ضرورة فتح الطريق أمام سيارة الإسعاف.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من المناصرين للبيئة، يغلقون شارع رئيسي بلندن في رسالة “أن السيارات خطر على الكوكب”.

وأظهر الفيديو نزول امرأة تستجديهم بفتح الطريق، لأن أمها في سيارة إسعاف ذاهبة للمستشفى وتريد رؤيتها لكن المتظاهرين رفضوا ذلك، حيث وصفتهم بالأنانيين وهي تبكي أمامهم.