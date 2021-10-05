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ضرَبَه في «مكان حساس».. «دب» يقتل شاباً حاول إطعامه في بغداد

ضرَبَه في «مكان حساس».. «دب» يقتل شاباً حاول إطعامه في بغداد
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تواصل – وكالات:

هاجم دب، اليوم الثلاثاء، أحد العمال في حديقة حيوانات “الفنجان” الواقعة بمنطقة الدولعي، شمال العاصمة العراقية بغداد، حينما كان يحاول إطعامه.

ولقي العامل مصرعه، والذي كان يعمل مروضا للحيوانات أثناء تأديته عمله بإطعام الحيوانات داخل الحديقة الموجودة خارج مدينة الألعاب”.

ونعت إدارة الحدائق، في بيان عبر “الفيسبوك”، الشاب قائلة “تنعى إدارة وكوادر حدائق وألعاب الفنجان فقيدها،و أحد كوادرها الموظف “حسن آل حسن” أثناء تأديتهِ لعملهِ بإطعام الحيوانات”.

وأضافت: “الفقيد – رحمه الله – كان مروضاً للحيوانات ومحترفاً في عملهِ، لكن ردة فعل غير متوقعة من أحد الحيوانات عند قيام الفقيد بسحب الطعام القديم بغية تغييره، قام بضربه في مكان حساس وتوفي على أثرها”.

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