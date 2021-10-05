بورصة المملكة تصعد أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا.. تعرف على السبب

تواصل- وكالات:

أغلقت بورصة المملكة اليوم، بصعود إلى أعلى مستوياتها منذ قرابة 14 عامًا، بسبب ارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي تباينت فيه أداء الأسواق الخليجية الأخرى.

وحسب وكالة روتيرز، فإن المؤشر السعودي أغلق مرتفعا 0.8 في المئة، مع ارتفاع سهم عملاق النفط “أرامكو” السعودية بنسبة 1.8 في المئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر 2019، كما صعد سهم مصرف الراجحي 2.2 في المئة، وارتفع مؤشر الطاقة السعودي 1.6 في المئة.

وحول الأداء المتباين للأسواق الأخرى، نقلت وكالة “رويترز” عن كبير محللي السوق لدى إكسنس وائل مكارم أن “أجواء الحذر التي سادت بين المستثمرين دفعت أسواق الأسهم الخليجية في اتجاهات مختلفة وإن التباطؤ الاقتصادي والتضخم القوي ما زالا مصدر القلق الرئيسي”.

مؤشر أبو ظبي تراجع بنسبة 0.1 في المئة متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات بنسبة 1.1 في المئة.

كما هبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 1 في المئة، متأثرا بانخفاض 3.9 في المئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني و1.3 في المئة، لسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

بينما ارتفع المؤشر القطري 0.1 في المئة، مع صعود سهم مسيعيد للبتروكيماويات 1.6 في المئة.