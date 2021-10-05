قرار جديد من «الطيران المدني» بشأن عودة العاملين بالقطاع التعليمي للمملكة

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وجهت هيئة الطيران المدني شركات الطيران بالسماح للعاملين في القطاع التعليمي العام والخاص، بالقدوم مباشرة إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الفئات هي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، وكذلك الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وطلاب المنح.