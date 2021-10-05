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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الموارد البشرية» تعلن عن 70 وظيفة لكافة المؤهلات ضمن برنامج «العمل عن بعد»

«الموارد البشرية» تعلن عن 70 وظيفة لكافة المؤهلات ضمن برنامج «العمل عن بعد»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية ضمن (برنامج العمل عن بعد) عن طرح أكثر من (70) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (كافة المؤهلات) للعمل من المنزل (عن بعد) بمختلف مناطق بالمملكة، وفقا للتفاصيل التالية:
مجالات العمل:
– إدارة.
– مالية.
– تسويق.
– مبيعات.
– تحصيل.
– تصميم.
– موارد بشرية.
– خدمة عملاء.
– إدخال بيانات.
– علاقات عامة.
بعض المسميات الوظيفية:
– كاتب علاقات عامة.
– مساعد إداري.
– اخصائي تسويق إلكتروني.
– اختصاصي تسويق.
– مندوب مبيعات.
– مندوب مشتريات.
– كاتب إداري عام.
– مدقق حسابات.
– كاتب استعلامات عامة.
– اخصائي شؤون موظفين.
– مشرف مراجعة ادارية.
– محاسب عام.
– كاتب محتوى.
– سكرتير تنفيذي.
– اختصاصي تسويق.
– كاتب إداري.
– مشرفين عمال
– كاتب اجور.
– كاتب استقبال عام.
خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:
1- زيارة بوابة العمل عن بعد.
2- اضغط على ايقونة التسجيل (خيار الباحث عن عمل).
3- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
4- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
5- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.
6- يشترط حساب أبشر مفعل.
التقديم:
– التقديم متاح الآن من خلال بوابة التوظيف للعمل عن بعد، من خلال الرابط التالي (اضغط هـنـا).

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