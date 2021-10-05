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تنبيه هام من «توكلنا» بشأن الحاصلين على لقاح كورونا خارج المملكة

تنبيه هام من «توكلنا» بشأن الحاصلين على لقاح كورونا خارج المملكة
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تواصل- فريق التحرير: 

أعاد حساب “تطبيق توكلنا- خدمة المستفدين”، تنبيه وزارة الداخلية بشأن اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة ابتداءً من الساعة الـ (6) صباحًا عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة بدءًا من تاريخ 4 / 3 / 1443هـ الموافق 10 / 10 / 2021م .

وقال “توكلنا” عبر حسابه على موقع “تويتر” :” حفاظاً على سلامة المجتمع، ولأداء كافة الأنشطة والأعمال المختلفة.. يمكنك عبر تطبيق توكلنا استعراض حالتك الصحية والدخول إلى الأنشطة والمنشآت الحكومية والسفر بكل أمان ووقاية”.

فيما سأل أحد الأشخاص :” هل جرعة جانسين معتمدة؟”.

ليرد عليه بالقول :”اللقاحات المعتمدة في المملكة وهي الى الآن (جرعتين من لقاح فايزر-بايونتك، جرعتين من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا، جرعتين من لقاح موديرنا، جرعة واحدة من لقاح جانسين)”.

ووجه الشخص استفسارًا آخر قائلًا :” أنا أخذت لقاح جانسين في اليمن كيف يمكن أن يتم إعتمادها ولدي شهادة تثبت ذلك“.

فرد عليه تطبيق توكلنا :” مرحبا بك عزيزي : المواطن / المقيم في حال تم اخذ اللقاح من خارج المملكة يتم تسجيل  اللقاح عبر الرابط (هنا) ، وفي حالةالزائر / خليجي يتم تسجيل اللقاح في بوابة مقيم عبر الرابط (هنا).

 ويتم تسجيل اللقاح قبل الوصول 72 ساعة ، نتشرف بخدمتكم“.

 

 

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