الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل دعم الكهرباء مشمول مع معاش الضمان؟ الموارد البشرية تُجيب

هل دعم الكهرباء مشمول مع معاش الضمان؟ الموارد البشرية تُجيب
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشريَّةِ والتنميَة الاجتماعيَّة، موقفَ دعم الكهرباء من معاش الضمان، وذلك عبر ردها على تساؤلات أحد المواطنين.

وطرح أحد المواطنين تساؤلًا بأنه من مستفيدي الضمان الاجتماعي فكيف يستفيد من دعم الكهرباء ويرفق الكهرباء معه  في الضمان الاجتماعي.

ورد عليه حساب الوزارة متمثلًا في حساب “العناية بالعملاء” ، قائلًا :” يتم صرف دعم الكهرباء لمستفيدين المعاش الضماني بمبلغ ميسر ومشمول مع معاش الضمان بناءا على عدد الاسرة ولا يشمل لمن هم تحت صفة العجز المؤقت ، للمزيد من المعلومات حول مخصصات الضمان الاجتماعي ومبلغ الاستحقاق”.

فرد عليه المواطن باستفتسار آخر قائلًا :” نعم معروف لكن كيف الطريقه و أقدم على دعم الكهرباء ل الضمان الاجتماعي”.

وتجاوب حساب “العناية بالعملاء” مع المواطن مرة اخرى ورد بالقول :” دعم الكهرباء مشمول مع معاش الضمان ويتم صرفه بمبلغ ميسر بناءاً على عدد الأسرة ولا يشمل لمن هم تحت صفة العجز المؤقت .. شاكرين لك”.

مواد ذات صلة

بـ 5 خطوات.. الموارد البشرية  تعلن عن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

بـ 5 خطوات.. الموارد البشرية  تعلن عن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

«الموارد البشرية» تعيد حارس أمن لعمله بعد فصله بشكل تعسفي (فيديو)

«الموارد البشرية» تعيد حارس أمن لعمله بعد فصله بشكل تعسفي (فيديو)

تعرف على عدد المستفيدين من خدمات التدريب في الموارد البشرية بصحة حفر الباطن

تعرف على عدد المستفيدين من خدمات التدريب في الموارد البشرية بصحة حفر الباطن

متحدث الموارد البشرية يوضح نسبة المحصنين باللقاح في القطاعين العام والخاص (فيديو)

متحدث الموارد البشرية يوضح نسبة المحصنين باللقاح في القطاعين العام والخاص (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>