«الحرس الوطني» يدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة للكشف الطبي

تواصل – فريق التحرير:
دعت وزارة الحرس الوطني المتقدمين على وظائف بند التشغيل والصيانة، والمعلن عنها بتاريخ 24/ 11 / 1442هـ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، إنه تسهيلًا على المرشحين سيتاح إجراء الكشف الطبي في إحدى مستشفيات الحرس الوطني في المدن التالية (الرياض – جدة – الدمام) عن طريق تواصلهم لاختيار المدينة المراد الكشف فيها على الرقم (0112525300) تحويلة (23415) – (23379) أو عبر البريد الإلكتروني (GDHR@SANG.GOV.SA) وذلك خلال (3) أيام عمل من تاريخ هذا الإعلان.
وأشارت وزارة الحرس الوطني، إلى أنه يمكن معرفة النتائج النهائية من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)
#وزارة_الحرس_الوطني تدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة، لاستكمال إجراءات الكشف الطبي، ولمعرفة المزيد يرجى زيارة الرابط التالي:https://t.co/3HoIo1Ry4opic.twitter.com/AOkTe6LXZB
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa)October 5, 2021