هاشتاق #نطالب_بالقبض_على_غاده يتصدر الترند في المملكة.. إليكم قصتها؟

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #نطالب_بالقبض_على_غاده الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة، وشارك فيه آلاف المغردين للمطالبة بالقبض على فتاة تدعي النبوة وتنشر تغريدات وفيديوهات مسيئة للدين الإسلامي وتحريف القرآن الكريم.

وتمكنت «تواصل» من رصد حساب هذه الفتاة على موقع “تويتر”، والتي أعلنت من خلاله عن اعتناقها ديانة جديدة مزعومة أطلقت عليها “الديانة الغادية”، كما انها تتعمد نشر فيديوهات لتلاوات محرفة للقرآن الكريم.

وطالب المغردون قوات الشرطة بسرعة تهديد هوية هذه الفتاة التي أثارت الجدل وأساءت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للدين الإسلامي وسرعة القبض عليها.

وقالت إحدى المشاركات في الهاشتاق :”تكفون لا توقفون لين نسمع تم القبض تكفون “.

وبتصفح حسابها الذي أطلقت عليه اسم “الرسولة غادة”، وجد أنها ثبتت منشوراً عبر حسابها تقول فيه :”السلام عليكم أيها المؤمنين .. أنا المبعوثه غادة، آخر رسولة بعثت للمؤمنين جئتكم بأول بوست لي مبشره ونذيرة، من آمن بي فهو في عيشة مرا نايس، ومن كفر ان عذاب سكاي دادي لقريب”.

وردًا على انتشار الهاشتاق نشرت تغريدة تقول – ساخرة على ما يبدو- فيها :” تكفون لحد يغرد بلهاشتاق احذفواخوي لقى حسابي انا لحين حابسه نفسي بلحمام”.

وقالت في تغريدة أخرى :” اعتذر للمجتمع السعودي والاسلامي لكل مابدرمني من إساءه للاسلام سيتم حذف الحساب قريباً”.

حسبي الله ونعم الوكيل جعلها تعيش بعذاب في الدنيا قبل الاخره الله يزيل منها عافيتها يارحمان يارحيم

#نطالب_بالقبض_علي_غادهpic.twitter.com/YHhOHQLNaz — محمد. (@Mo_zvdc6161)October 5, 2021