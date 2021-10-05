الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هاشتاق #نطالب_بالقبض_على_غاده يتصدر الترند في المملكة.. إليكم قصتها؟

هاشتاق #نطالب_بالقبض_على_غاده يتصدر الترند في المملكة.. إليكم قصتها؟
0

 تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #نطالب_بالقبض_على_غاده الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة، وشارك فيه آلاف  المغردين للمطالبة بالقبض على فتاة تدعي النبوة وتنشر تغريدات وفيديوهات مسيئة للدين الإسلامي وتحريف القرآن الكريم.

وتمكنت «تواصل» من رصد حساب هذه الفتاة على موقع “تويتر”، والتي أعلنت من خلاله عن اعتناقها ديانة جديدة مزعومة أطلقت عليها “الديانة الغادية”، كما انها تتعمد نشر فيديوهات لتلاوات محرفة للقرآن الكريم.

وطالب المغردون قوات الشرطة بسرعة تهديد هوية هذه الفتاة التي أثارت الجدل وأساءت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للدين الإسلامي وسرعة القبض عليها.

وقالت إحدى المشاركات في الهاشتاق :”تكفون لا توقفون لين نسمع تم القبض تكفون “.

وبتصفح حسابها الذي أطلقت عليه اسم “الرسولة غادة”، وجد أنها ثبتت منشوراً عبر حسابها تقول فيه :”السلام عليكم أيها المؤمنين .. أنا المبعوثه غادة، آخر رسولة بعثت للمؤمنين جئتكم بأول بوست لي مبشره ونذيرة، من آمن بي فهو في عيشة مرا نايس، ومن كفر ان عذاب سكاي دادي لقريب”.

وردًا على انتشار الهاشتاق نشرت تغريدة تقول – ساخرة على ما يبدو- فيها :” تكفون لحد يغرد بلهاشتاق احذفواخوي لقى حسابي انا لحين حابسه نفسي بلحمام”.

وقالت في تغريدة أخرى :” اعتذر للمجتمع السعودي والاسلامي لكل مابدرمني من إساءه للاسلام سيتم حذف الحساب قريباً”.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>