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الأمن العام: القبض على 15 متهمًا من بينهم ناشر المقطع المخل (فيديو)

الأمن العام: القبض على 15 متهمًا من بينهم ناشر المقطع المخل (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير: 

نشر الأمن العام، اليوم الثلاثاء، فيديو تجميعي يعلن فيه عن إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون في مناطق مختلفة بالمملكة.

وأوضح “الأمن العام” أنه تم إلقاء القبض علـى أربعة مخالفين لنظام الإقامـة مـن الجنسية السـودانية، لارتكابهم جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة.

وأشار إلى أن المتهمين ضُبط بحوزتهم مبلغ  (1,360,586) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحالتهم إلى النيابة العامة.

كما تم القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، نشر مقطع فيديو مخالف الآداب العامة والخلاق الإسلامية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم القبض أيضًا على مواطن ومقيـم مـن الجنسية اليمنيـة، لجمعهم أمـوالًا مجهولة المصدر بلغت (2,120,000) ريال، وإيداعها حسابات بنكية لمؤسسات خاصـة.

كما تم إلقاء القبض علـى مقيميـن مـن الجنسية، لانتحالهـم صفـة موظـف حكومـي وسـلب العمالة الوافـدة بمحافظة أبوعريش.

فيما تم إلقاء القبـض علـى مقيـم مـن الجنسية الموريتانيـة ضبط بحوزتـه مـواد مخـدرة، وسـلاح ناري.

كما تم القبض على مواطن ومقيم أفغاني لبيعهما سكرابًا وكابلات نحاسية مسروقة، مستغلًا مصنع للمواطن في تسهيل مهمتهم.

كما تم القبض على 3 مواطنين يمنيين  تخطوا الحدود وعمدوا إلى ترويع المواطنين وسرقة المنازل.

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