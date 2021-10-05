أسعار الغاز تسجل 3 قفزات قياسية في يوم واحد

تواصل- وكالات:

سجلت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، مستويات قياسية لم تتوقف منذ صباح اليوم وصعدت للمرة الثالثة اليوم في وقت قصير بمستويات تاريخية.

وحسب وكالة “نوفوستي”، فإن أسعار الغاز في أوروبا للعقود الآجلة بلغت في تعاملات بعد الظهيرة مستوى 1427 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقبل ذلك سجلت الأسعار 1350 دولارا و1230 دولارا لكل ألف متر مكعب ويعد المستويان تاريخيان في اللحظة التي تم تسجيل القراءة.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.