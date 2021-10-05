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«الكويت».. إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك المتهم بقضية «صندوق الجيش»

«الكويت».. إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك المتهم بقضية «صندوق الجيش»
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تواصل – فريق التحرير:

قررت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق، أحد المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ ”صندوق الجيش“، بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).

وأخلي سبيل الشيخ بناءً على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري بصفته وكيلا عنه لتحديد جلسة الاستئناف للنظر بقضية حسابات ”صندوق الجيش“ والإفراج عنه، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكانت محكمة الوزراء قد عقدت قبل شهر، جلسة للنظر في القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش، والتي تمت إثارتها منذ قرابة عامين، ورفضت إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية بما فيهم الشيخ جابر المبارك وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع سابقا.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.

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