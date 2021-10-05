«محمد آل اللطيف» معلم يمارس مهنة التدريس منذ 36 عاماً ويحصل على الدكتوراة (فيديو)

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سلطت قناة الإخبارية، الضوء على قصة المعلم الدكتور محمد آل اللطيف، والذي ظل على رأس العمل لمدة تجاوزت 36 عاماً.

وأوضحت القناة عبر تقريرها، أن “آل اللطيف” من مواليد قرية صنبة بمنطقة جازان عام 1385هــ، وقد حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، وما زال يمارس مهنة التعليم بكل إخلاص.

من جانبه قال آل اللطيف: “الحمد لله الذي منحني هذه الفرصة لتعليم الأبناء طوال هذه السنوات” ، مشيراً إلى أن تطوير الذات شيء مهم جداً للمعلم، لأن المعلم يسير على نمط واحد من الأنماط ولكن عندما يطور نفسه ويحصل على الماجستير تفتح آفاق جديدة جداً له، وكذلك الدكتوراة.

وروى آل اللطيف موقفاً مع أحد طلابه، إذا جاء للسلام عليه في المدرسة ولكن المعلم لا يعرفه فقال له أنه كان أحد طلابه والآن أصبح مهندساً في شركة كبرى.

وأشار إلى أنه من الصدف الجميلة أن الأستاذ فيصل القحطاني زميله في المدرسة كان أحد طلابه.