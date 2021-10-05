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ضبط 3 مخالفين لنظام أمن الحدود سطوا على منازل بأبي عريش

ضبط 3 مخالفين لنظام أمن الحدود سطوا على منازل بأبي عريش
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود سطوا على العديد من المنازل بمحافظة أبو عريش.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بالسطو على منازل بمحافظة أبو عريش، وسرقة ما تحويه من مقتنيات ثمينة.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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