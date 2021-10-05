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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تطبيق شهير يستنزف بطارية آيفون ويرفع درجة حرارته.. احذفه فورا
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تواصل – وكالات:

طرحت آبل تحديثاً لنظام iOS 15 الرئيسي الشهر الماضي، والذي جلب معه مجموعة من التحسينات على الإشعارات وFaceTime والخرائط وغير ذلك الكثير.

وأبلغ مستخدمو “آيفون” عن مشكلة استنزاف للبطارية محبطة للغاية، إذا أن السبب يعود إلى تطبيق Spotify .

وعند التشغيل على نظام التشغيل iOS 15، يقال إن Spotify يستهلك ما يقرب من 30% من بطارية “آيفون” في الساعة، وهذا يعني أنه بعد ثلاث ساعات من الاستخدام، قد ينفد جهاز “آيفون” تماما.

وفي سلسلة رسائل عبر الإنترنت كتب أحد مستخدمي Spotify: “يجب أن أحذف Spotify لأن جهاز “آيفون 11″ الخاص بي ساخن بشكل خطير وأشعر أنه قد سيذوب أو ينفجر”.

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