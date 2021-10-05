الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أرقام صادمة.. أكثر من 216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال الكنيسة بفرنسا  

أرقام صادمة.. أكثر من 216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال الكنيسة بفرنسا  
0

تواصل – وكالات

كشفت لجنة تحقيق فرنسية أن أكثر من 216 ألف طفل تعرضوا لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 وحتى العام الماضي2020.
وأضافت اللجنة أن العدد قد يصل إلى 330 ألفا، وذلك بإضافة انتهاكات العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة.
وعقب تقرير اللجنة أعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية عن شعورها بـ”العار والهول”، حيث طلبت الصفح من الضحايا، وذلك في أول رد لها بعد صدور التقرير.
وكان رئيس لجنة التحقيق، لدى عرضه نتائج التقرير أمام الصحافيين ومجمع الأساقفة الكاثوليك في فرنسا قد نوه أن هذا العدد يصل إلى 330 ألفا إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية من معلمين في مدارس كاثوليكية وغيرها.
وأكدت اللجنة التي تتألف من 22 عضوا، أن التعديات الجنسية على الأطفال ظاهرة منتشرة في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية.

مواد ذات صلة

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء شديد البرودة؟

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء شديد البرودة؟

لم يسأل عنهما أحد من الجيران.. طفلتان أمضتا أياماً بالمنزل مع جثة والدتهما بفرنسا

لم يسأل عنهما أحد من الجيران.. طفلتان أمضتا أياماً بالمنزل مع جثة والدتهما بفرنسا

المئات يتلقون لقاح كورونا منتهي الصلاحية بدولة أوربية.. تعرف على  مصيرهم

المئات يتلقون لقاح كورونا منتهي الصلاحية بدولة أوربية.. تعرف على  مصيرهم

نشطاء يشعلون مواقع التواصل.. جونسون يضع حذاءه في وجه ماكرون

نشطاء يشعلون مواقع التواصل.. جونسون يضع حذاءه في وجه ماكرون

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة