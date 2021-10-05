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عرض للبيع من قراصنة.. معلومات 1.5 مليار حساب فيسبوك

عرض للبيع من قراصنة.. معلومات 1.5 مليار حساب فيسبوك
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تواصل – فريق التحرير

ترددت أنباء عن أن معلومات تقترب من 1.5 مليار من مستخدمي فيسبوك في جميع أنحاء العالم، عرضت للبيع بعد تسريب حديث، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام.
وذكر موقع نيوزويك، أن عضوا في منتدى معروف للمتسللين ، ادعى أنه يمتلك المعلومات في أواخر سبتمبر وعرض بيعها على أعضاء في المنتدى.
وأضاف أن أحد المستخدمين ادعى أنه حصل على سعر 5000 دولار لمعلومات مليون مستخدم.
وفي التفاصيل فقد نوّه الشخص الذي يدعي أن بحوزته المعلومات المسربة، أن تلك المعلومات تتضمن الاسم وعنوان البريد الإلكتروني والموقع والجنس ورقم الهاتف
يذكر أن مواقع فيسبوك وإنستجرام وواتساب عاودت الاتصال بشبكة الإنترنت جزئيا على الأقل بعد انقطاع عالمي دام قرابة ست ساعات.
وقد بدأ انقطاع خدمات فيسبوك، وإنستجرام وواتساب، التابعَين لها، في حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ويعتبر الانقطاع ثاني ضربة تواجهها فيسبوك خلال يومين بعدما واجهت اتهامات أمس الأول الأحد بتفضيل الربح مرارا على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

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